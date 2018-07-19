HER AY MALİ TABLO AÇIKLANACAK

İŞTE AĞAOĞLU YÖNETİMİNİN TEMİZLEDİĞİ BORÇLAR



Geçmiş yönetimlerin bıraktığı aşırı borçlar yüzünden UEFA lisansı alamayan ve 2018-18 sezonu öncesi ulusal lisansı da tehlikede olan Trabzonspor'da yönetim TFF'nin verdiği bir aylık süre içinde ilgili borçları temizleyerek lisans almaya hak kazandı.TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından lisans almaya engel olan yaklaşık 15 milyon TL civarında borcu olan bu nedenle 2018-19 futbol sezonuna alınmama tehlikesiyle karşı karşıya kalan bordo-mavili yönetim lisansa engel borçlarını ortadan kaldırarak futbol federasyonuna temiz kağıdını gönderdi.Göreve geldiğinden bu yana geçmiş yönetim döneminden kalan yaklaşık 140 milyon TL civarında bir borç temizleyen Ahmet Ağaoğlu yönetimi dün itibariyle derin bir oh çekerken, bordo-mavili yöneticiler "Herkes transfer transfer deyip duruyor. Lisans alamadığımız bir yerde futbolcu almak kolay değil. Şükür camiamız kenetlenerek bu çözmemiz gereken problemi çözdük şimdi pazartesi günü itibariyle transfer için dört koldan girişimlerimizi yapacağız" diyerek durum değerlendirmesi yaptılar.Göreve geldikten sonra geçmişten gelen bazı alışkanlıkları değiştirerek farklı adımlar atan ve takdir toplayan Ağaoğlu yönetimi tarihte ilk kez resmi sitesinden yapılan ödemeleri ve harcamaları kalem kalem yayınlarak kamuoyuyla paylaşırken bunun her ay düzenli olarak yapılacağı duyruldu.