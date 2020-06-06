Trabzonspor, Lisandro Semedo'dan vazgeçmiyor

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, öncelikli hedefleri arasında belirlediği OFI'de kiralık olarak forma giyen Lisandro Semedo'dan vazgeçmiyor.

, Fotoğraf; Instagram
Trabzonspor, Lisandro Semedo'dan vazgeçmiyor
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06 Haziran 2020 11:50
Süper Lig'de 2019-20 sezonunu zirvede tamamlamak adına takım antrenmanlarını sürdüren Trabzonspor, önümüzdeki sezonun kadrosu adına da transfer çalışmaları yürütüyor. Listenin ilk sıralarında ise 24 yaşındaki kanat oyuncusu Lisandro Semedo geliyor.

Yunanistan'da sezonu kiralık olarak OFI formasıyla geçiren oyuncunun, 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu henüz Yunan ekibi tarafından kullanılmadı. TO10'a göre de Trabzonspor, bonservisi Fortuna Sittard'da olan oyuncu konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Fortuna Sittard'ın sahibi ve başkanı Işıtan Gün ile olan görüşmelerin Trabzonspor'a avantaj sağlayabileceği aktarılmakta. Hollanda ekibinde Acun Ilıcalı'nın da yatırımıyla pay sahibi olması bekleniyordu.

Yeşil Burun Milli Takımı formasını da giyen Portekizli oyuncu, bu sezon OFI formasıyla çıktığı 25 maçta 7 gol, 5 asistlik önemli bir katkı sağladı.

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