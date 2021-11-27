Trabzonspor ligde kaybetmiyor!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak Trabzonspor, ligde 264 gündür mağlup olmuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor ligde kaybetmiyor!
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27 Kasım 2021 15:54
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde 13 hafta sonunda 10 galibiyet, 3 beraberlik alarak 33 puanla namağlup lider durumda bulunan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ve Ecre Kardeşler'in sakatlığı sürüyor. Takımla çalışmalara başlayan Bakasetas ve Koita'nın ise kadroda yer alıp almaması çalışmadan sonra netleşecek.

Geçen hafta Gaziantep FK maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Marek Hamsik'in ise forma giyebilecek durumda olduğu bildirildi.

Bugün öğle saatlerinde kendi tesislerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak bordo-mavililer, saat 16.30'da özel uçak ile İstanbul'a gidecek.

Ligde 264 gündür kaybetmiyor

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 264 gündür mağlubiyet yüzü görmedi.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 25 maçta yenilmedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

Deplasmanda yenilgisi yok

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.


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