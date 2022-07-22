Trabzonspor'la Djaniny pazarlık masasında!

Trabzonspor'da 2023 Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Djaniny ile yeni kontrat görüşmeleri devam ediyor.



Daha önce sözlü olarak Trabzonspor 'un sözleşme uzatma teklifini kabul eden Djaniny Semedo'ya ikinci kampta bu konunun resmiyete bağlanması için süre verilmişti.



Günebakış'ta yer alan habere göre, 31 yaşındaki forvetin daha önce yapılan görüşmelerde kabul ettiği yüksek rakamdan indirime gitmesi durumunda anlaşmanın yapılması bekleniyor.



Trabzonspor ile toplamda 67 maça çıkan tecrübeli oyuncu 20 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.





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