Trabzonspor'la anılan Daiki Haskioka, Ada yolcusu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Luton Town, Trabzonspor'un da sağ bek adayları arasında yer alan Daiki Hashioka'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'la anılan Daiki Haskioka, Ada yolcusu
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30 Ocak 2024 13:18
Premier Lig ekibi Luton Town, Daiki Hashioka transferinde sona yaklaştı.

Athletic'te yer alan haberde Belçika ekibi St. Truiden'le yapılan görüşmelerin ardından Luton Town'ın Daiki Hashioka transferini tamamlamaya yakın olduğu belirtildi.

Henüz bir anlaşma olmadığı ancak görüşmelerin olumlu ilerlediği ve kısa süre içinde imzaların atılabileceği aktarıldı.

TRABZONSPOR İDDİASI

Kadrosuna sağ bek takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'un da Daiki Hashioka'yla ilgiliendiği iddia edilmişti. St. Truiden'le ilk olarak 2021'de sözleşme imzalayan Hashioka, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Japonya'ya döndü. Belçika ekibi, ertesi sezon Hashioka'nın bonservisini aldı.

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Daiki Hashioka, St. Truiden formasıyla bu sezon 19 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

 

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