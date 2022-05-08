Trabzonspor kutlamaya ara verdi, yeni hedef kupa!

Süper Lig'de şampiyonluğunu şimdiden garantileyen Trabzonspor'da kutlamalara ara verilecek. Bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular, gözünü Türkiye Kupası'na dikmiş durumda. Sezonu çifte kupayla kapatmak isteyen Abdullah Avcı ve öğrencileri, salı akşamı Kayserispor deplasmanında oynanacak yarı final rövanş maçına odaklandı.



Hatayspor maçında rotasyonlu bir kadro kuran ve maçın ikinci yarısında as futbolcularına dönen Abdullah Avcı, Kayserispor maçını kazanmak istiyor. Her ne kadar yarı finaldeki ilk maç 1-0 kazanılsa da işini asla riske sokmak istemeyen bordo-mavili teknik heyet, futbolcularını maça konsantre etmeye çabalıyor.



Önceki günkü Hatayspor maçı sonrası futbolcularıyla bir toplantı yapan teknik direktör Abdullah Avcı, kutlamalara daha coşkulu bir şekilde devam etmek için Türkiye Kupası'nı da kazanmaları gerektiğini bildirdi. Hem lig hem de kupa zaferiyle sezonu tamamlayarak tarihe geçme şansları olduğunu oyuncularına tek tek anlatan deneyimli teknik adam, salı günkü maça çok önem verdiğini belirtti. Futbolcular da teknik direktör Avcı ile aynı fikirde olduklarını dile getirip, Kayserispor maçında hata yapmayacaklarının sözünü verdi.



Hatayspor maçındaki hataları ve doğruları iyi analiz edeceklerini söyleyen Abdullah Avcı'nın izin yapmadan teknik ekibiyle beraber Türkiye Kupası'na çalışacağı, takımına analizler hazırlayacağı ifade edildi.



İSTANBUL'DA ÇİFTE ZAFER



Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda olması da Trabzonspor için önemli bir şans olarak göze çarpıyor. Ligde son maçını İstanbul'da Başakşehir deplasmanında oynayacak bordo-mavililer, 26 Mayıs'taki Türkiye Kupası finalini de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynama şansını kaçırmak istemiyor. İstanbul'da çok sayıda taraftarı olan Trabzonspor, bu sayede hem çifte kupa kaldırma şansı yakalamak hem de güzel bir kutlama yapma fırsatı elde etmeyi hedefliyor.



