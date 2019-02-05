Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.
Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Trabzonspor ile Ümraniyespor arasındaki karşılaşma A2 TV'den canlı olarak yayınlanacak.
TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'İ
Arda Akbulut
Kamil Ahmet Çörekçi
Hüseyin Türkmen
Hosseini
Ibanez
Yusuf Yazıcı
Abdulkadir Parmak
Abdülkadir Ömür
Amiri
Ekuban
Rodallega
ÜMRANİYESPOR MUHTEMEL 11'İ
Burak Öğür
Tarık Tekdal
Merthan Açıl
Yasir Subaşı
Alaaddin Okumuş
Serkan Göksü
Timur Temeltaş
Emircan Altıntaş
Recep Aydın
Vasilogiannis
Atabey Çiçek
YAYIN: A2 TV
YAYIN: Sporx
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 20:30
STAT: Medical Park
İLK 11'DE ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER
Bordo-mavililerde bu maçta sakatlıkları bulunan Onazi, Pereira, Novak ve Uğurcan forma giyemeyecek. Ligde son oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında Novak ile Uğurcan'ın da sakatlanmasının ardından teknik direktör Ünal Karaman bu maçta kadroda zorunlu değişiklikler yapacak. Karaman'ın son maçta sakatlanan Uğurcan'ın yerine Arda, Novak'ın yerine ise Ibanez'e görev vereceği öğrenildi. Karaman'ın, Toure ile Nwakaeme'yi de bu maçta dinlendirerek bu oyuncuların yerine Hosseini ile Amiri'ye forma vermesi bekleniyor. Ayrıca sakatlığının ardından topla çalışmalara başlayan Sosa'nın da yapılacak son kontrollere göre maç kadrosuna alınabileceği belirtildi.
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Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Trabzonspor ile Ümraniyespor arasındaki karşılaşma A2 TV'den canlı olarak yayınlanacak.
TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'İ
Arda Akbulut
Kamil Ahmet Çörekçi
Hüseyin Türkmen
Hosseini
Ibanez
Yusuf Yazıcı
Abdulkadir Parmak
Abdülkadir Ömür
Amiri
Ekuban
Rodallega
ÜMRANİYESPOR MUHTEMEL 11'İ
Burak Öğür
Tarık Tekdal
Merthan Açıl
Yasir Subaşı
Alaaddin Okumuş
Serkan Göksü
Timur Temeltaş
Emircan Altıntaş
Recep Aydın
Vasilogiannis
Atabey Çiçek
YAYIN: A2 TV
YAYIN: Sporx
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 20:30
STAT: Medical Park
İLK 11'DE ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER
Bordo-mavililerde bu maçta sakatlıkları bulunan Onazi, Pereira, Novak ve Uğurcan forma giyemeyecek. Ligde son oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında Novak ile Uğurcan'ın da sakatlanmasının ardından teknik direktör Ünal Karaman bu maçta kadroda zorunlu değişiklikler yapacak. Karaman'ın son maçta sakatlanan Uğurcan'ın yerine Arda, Novak'ın yerine ise Ibanez'e görev vereceği öğrenildi. Karaman'ın, Toure ile Nwakaeme'yi de bu maçta dinlendirerek bu oyuncuların yerine Hosseini ile Amiri'ye forma vermesi bekleniyor. Ayrıca sakatlığının ardından topla çalışmalara başlayan Sosa'nın da yapılacak son kontrollere göre maç kadrosuna alınabileceği belirtildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın