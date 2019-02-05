Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.Trabzonspor ile Ümraniyespor arasındaki karşılaşma A2 TV'den canlı olarak yayınlanacak.Arda AkbulutKamil Ahmet ÇörekçiHüseyin TürkmenHosseiniIbanezYusuf YazıcıAbdulkadir ParmakAbdülkadir ÖmürAmiriEkubanRodallegaBurak ÖğürTarık TekdalMerthan AçılYasir SubaşıAlaaddin OkumuşSerkan GöksüTimur TemeltaşEmircan AltıntaşRecep AydınVasilogiannisAtabey ÇiçekA2 TVSporx: Yaşar Kemal Uğurlu20:30Medical ParkBordo-mavililerde bu maçta sakatlıkları bulunan Onazi, Pereira, Novak ve Uğurcan forma giyemeyecek. Ligde son oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında Novak ile Uğurcan'ın da sakatlanmasının ardından teknik direktör Ünal Karaman bu maçta kadroda zorunlu değişiklikler yapacak. Karaman'ın son maçta sakatlanan Uğurcan'ın yerine Arda, Novak'ın yerine ise Ibanez'e görev vereceği öğrenildi. Karaman'ın, Toure ile Nwakaeme'yi de bu maçta dinlendirerek bu oyuncuların yerine Hosseini ile Amiri'ye forma vermesi bekleniyor. Ayrıca sakatlığının ardından topla çalışmalara başlayan Sosa'nın da yapılacak son kontrollere göre maç kadrosuna alınabileceği belirtildi.