Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur'unda 31 Ekim Çarşamba günü deplasmanda 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bugsaş Spor ile karşılaşacak.
Saat 13.00'de Ostim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BUGSAŞSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
BUGSAŞSPOR
Bora Sevim
Enver
Soner
Süleyman
Eyüp Geyik
Tekin Oğrak
Mustafa
Suat Kaya
Kerem Şeras
Bora Taşdemir
Ahmet
TRABZONSPOR
Uğurcan
Zeki
Hüseyin
Batuhan
Ibanez
Kucka
Murat Cem
Abdülkadir Parmak
Abdülkadir Ömür
Amiri
Ekuban
STADYUM: Ostim
SAAT: 13:00
HAKEM: Serkan Çınar
YAYIN: A Spor
KADRODA ÖNEMLİ DEĞİŞİM BEKLENİYOR
Trabzonspor'da bu maç öncesi Kamil Ahmet, Mustafa, Nwakaeme ve Yusuf Yazıcı'nın sakatlıkları bulunuyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman'ın Bugsaşspor karşısında ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculardan ağırlıklı bir 11 ile sahaya çıkması, ayrıca takımdaki genç oyunculara da forma vermesi bekleniyor.
8 SEZONDUR KUPAYA HASRET
Türkiye Kupası'nda 8 yıllık özlem çeken Trabzonspor, bu sezon mutlu sona ulaşmak istiyor. İlk olarak 1976-77 sezonunda kupayı müzesine götüren ve toplamda 8 kez kupayı kaldıran bordo mavili ekip, son olarak 2009-10 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Söz konusu sezondan bu yana Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşamayan Trabzonspor, bu süreçte sadece 1 kez finale yükselebildi. Bordo mavililer, 2010-11'de grup aşamasında, 2011-12'de 4'üncü turda, 2012-13'te finalde, 2013-14'te 4'üncü turda, 2014-15 ve 2015-16'da son 16 turunda, 2016-17'de grup aşamasında ve 2017-18 sezonunda ise son 16 turunda kupaya veda etmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Saat 13.00'de Ostim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BUGSAŞSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
BUGSAŞSPOR
Bora Sevim
Enver
Soner
Süleyman
Eyüp Geyik
Tekin Oğrak
Mustafa
Suat Kaya
Kerem Şeras
Bora Taşdemir
Ahmet
TRABZONSPOR
Uğurcan
Zeki
Hüseyin
Batuhan
Ibanez
Kucka
Murat Cem
Abdülkadir Parmak
Abdülkadir Ömür
Amiri
Ekuban
STADYUM: Ostim
SAAT: 13:00
HAKEM: Serkan Çınar
YAYIN: A Spor
KADRODA ÖNEMLİ DEĞİŞİM BEKLENİYOR
Trabzonspor'da bu maç öncesi Kamil Ahmet, Mustafa, Nwakaeme ve Yusuf Yazıcı'nın sakatlıkları bulunuyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman'ın Bugsaşspor karşısında ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculardan ağırlıklı bir 11 ile sahaya çıkması, ayrıca takımdaki genç oyunculara da forma vermesi bekleniyor.
8 SEZONDUR KUPAYA HASRET
Türkiye Kupası'nda 8 yıllık özlem çeken Trabzonspor, bu sezon mutlu sona ulaşmak istiyor. İlk olarak 1976-77 sezonunda kupayı müzesine götüren ve toplamda 8 kez kupayı kaldıran bordo mavili ekip, son olarak 2009-10 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Söz konusu sezondan bu yana Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşamayan Trabzonspor, bu süreçte sadece 1 kez finale yükselebildi. Bordo mavililer, 2010-11'de grup aşamasında, 2011-12'de 4'üncü turda, 2012-13'te finalde, 2013-14'te 4'üncü turda, 2014-15 ve 2015-16'da son 16 turunda, 2016-17'de grup aşamasında ve 2017-18 sezonunda ise son 16 turunda kupaya veda etmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın