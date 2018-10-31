Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur'unda 31 Ekim Çarşamba günü deplasmanda 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bugsaş Spor ile karşılaşacak.Saat 13.00'de Ostim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Bora SevimEnverSonerSüleymanEyüp GeyikTekin OğrakMustafaSuat KayaKerem ŞerasBora TaşdemirAhmetUğurcanZekiHüseyinBatuhanIbanezKuckaMurat CemAbdülkadir ParmakAbdülkadir ÖmürAmiriEkubanOstim13:00Serkan ÇınarA SporTrabzonspor'da bu maç öncesi Kamil Ahmet, Mustafa, Nwakaeme ve Yusuf Yazıcı'nın sakatlıkları bulunuyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman'ın Bugsaşspor karşısında ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculardan ağırlıklı bir 11 ile sahaya çıkması, ayrıca takımdaki genç oyunculara da forma vermesi bekleniyor.Türkiye Kupası'nda 8 yıllık özlem çeken Trabzonspor, bu sezon mutlu sona ulaşmak istiyor. İlk olarak 1976-77 sezonunda kupayı müzesine götüren ve toplamda 8 kez kupayı kaldıran bordo mavili ekip, son olarak 2009-10 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Söz konusu sezondan bu yana Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşamayan Trabzonspor, bu süreçte sadece 1 kez finale yükselebildi. Bordo mavililer, 2010-11'de grup aşamasında, 2011-12'de 4'üncü turda, 2012-13'te finalde, 2013-14'te 4'üncü turda, 2014-15 ve 2015-16'da son 16 turunda, 2016-17'de grup aşamasında ve 2017-18 sezonunda ise son 16 turunda kupaya veda etmişti.