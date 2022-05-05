Trabzonspor Kupa Anıtı için 21 milyonluk destek!

Trabzonspor Kulübü'nün anıt yaptırma kararı için yaptığı destek çağrısına 21 milyon liralık destek geldi.



Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun çağrısına destek veren Nevzat Aydın ve Nevzat Kaya'nın 5'er milyon, Ömer Ayvacı'nın 1 milyon liralık bağış ile Kupa Anıtı'na adlarını yazdırdıkları belirtildi.



Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, 6 milyon TL ile kupa anıtına destek oldu.



Mevcut yönetim kurulundan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Başkan Yardımcısı Yalçın Orhan, Dış İlişkiler Sorumlusu Esat Emanet ile Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu Şemsetdin Hancı 1'er milyon lira verdi.



Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğu elde eden Trabzonspor'da, Kulüp Başkanı Ağaoğlu, şampiyonluğun kalıcı bir hatırası olması adına, stadyum önüne bir anıt yaptırmaya karar verdiklerini ve camianın desteğiyle inşa edileceğini açıklamıştı.



