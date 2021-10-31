Trabzonspor Kulübü, Özkan Sümer Futbol Akademisini tanıttı

Trabzonspor'un eski başkan ve teknik direktörlerinden Özkan Sümer'in adını taşıyannin tanıtımı yapıldı.Trabzonspor Genel Sekreteri, Akyazı Spor Kompleksi içerisinde yer alan akademiyle ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi.Akademi binasında 48 oda ve 108 yatak kapasitesinin bulunduğunu ifade eden Sağıroğlu, ayrıca fitness salonu, yemekhane, derslikler, idari birim ofisleri, 5 adet doğal ve suni çim saha, tenis kortu ve sosyal yaşam alanlarının bulunduğunu söyledi.Özkan Sümer Futbol Akademisinde futbolcular yetiştirerek öncelikle A takıma katkı sağlamayı amaçladıklarını anlatan Sağıroğlu,dedi.Sağıroğlu, endüstri haline gelen futbolda üretmenin önemine değinerek,ifadesini kullandı.Tesiste, 300'e yakın sporcunun eğitim aldığını dile getiren Sagıroğlu,diye konuştu.