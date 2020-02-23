Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kocaeli'de etkinliğe katıldı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kocaeli Trabzonlular Derneği tarafından Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.Derneğin İzmit'teki binasında düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Trabzonspor formasıyla etkinlik yerine gelenler vatandaşlar, Ağaoğlu'nu coşkuyla karşıladı.Futbolseverlerin formalarını imzalayan Ağaoğlu, yaptığı konuşmada, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla düzenlenen etkinlikte hemşehrileriyle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Her ilin önemli günlerinin olduğunu fakat Trabzon'u diğerlerinden farklı kılan bir özelliğinin bulunduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, "" diye konuştu.