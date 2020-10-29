Trabzonspor kötü gidişatı bitirmenin peşinde

Süper Lig'in geride kalan aaltı haftasında beş puan toplayan Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında oldukça başarısız bir tablo ortaya koydu.

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Trabzonspor kötü gidişatı bitirmenin peşinde
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29 Ekim 2020 13:03
Geride kalan altı maçta beş puan toplayan Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında oldukça başarısız bir tablo ortaya koydu. Ligin ilk haftasında Beşiktaş'a sahasında 3-1, beşinci haftasında sahasında Başakşehir'e 2-0 kaybeden bordo-mavililer, son olarak Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 yenildi. İstanbul takımları karşısında 9 puan kaybeden Fırtına, yarın Kasımpaşa'yı yenerek kötü gidişata son vermeyi planlıyor...



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