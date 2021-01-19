Trabzonspor - Konyaspor: Muhtemel 11

Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Konyaspor Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Abone Ol
Trabzonspor - Konyaspor: Muhtemel 11
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2021 07:34
Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u ağırlıyor.

Medical Park Stadı'nda oynacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Trabzonspor - Konyaspor maçı beIN Sports'ta canlı yayınlanacak ve saat 19:00'da başlayacak.

Trabzonspor Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 27 puanda ve 8. sırada yer alıyor.

Konyaspor ise topladığı 22 puanla Süper Lig'de maç öncesinde 13. sırada bulunuyor.

İki takımın eksikleri

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Trondsen dışında eksik bulunmuyor.

İttifak Holding Konyaspor cephesinde ise Adil Demirbağ, Alper Uludağ, Farouk Miya, Guilherme, Marin Anicic, Volkan Fındıklı'ın maç kadrosunda olması beklenmiyor.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor
Uğurcan
Pereira
Edgar Ie
Hugo
Marlon
Berat Özdemir
Hosseini
Ekuban
Abdülkadir Ömür
Nwakaeme
Afobe

Konyaspor
Sehic
Skubic
Anicic
Abdülkerim Bardakçı
Ömer Ali Şahiner
Jevtovic
Musa Çağıran
Shengelia
Hadziahmetovic
Cikalleshi
Kravets





Berat Özdemir kadroda

Gençlerbirliği'nden devre arasında transfer edilen Berat Özdemir Trabzonspor karşısında maç kadrosuna alındı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararına göre ilk 11'de de oynama şansı bulunan Berat'ın durumu maç saatinde belli olacak.

Bordo mavili takımın stoperi Brezilyalı Hugo, sakatlığı sona eren Hugo'yu Konyaspor karşısında ilk 11'de oynatması bekleniyor.

Trabzonspor'de 3 isim sınırda

Trabzonspor'un Konyaspor'u konuk edeceği maça bordo mavili takımdan 3 isim sınırda çıkacak.

Takımda 3'er sarı kartı bulunan Baker, Abdulkadir Parmak ve Pereira Konyaspor karşısında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için