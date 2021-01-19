Trabzonspor - Konyaspor: Muhtemel 11

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u ağırlıyor.Medical Park Stadı'nda oynacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Trabzonspor - Konyaspor maçı beIN Sports'ta canlı yayınlanacak ve saat 19:00'da başlayacak.Trabzonspor Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 27 puanda ve 8. sırada yer alıyor.Konyaspor ise topladığı 22 puanla Süper Lig'de maç öncesinde 13. sırada bulunuyor.Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Trondsen dışında eksik bulunmuyor.İttifak Holding Konyaspor cephesinde ise Adil Demirbağ, Alper Uludağ, Farouk Miya, Guilherme, Marin Anicic, Volkan Fındıklı'ın maç kadrosunda olması beklenmiyor.UğurcanPereiraEdgar IeHugoMarlonBerat ÖzdemirHosseiniEkubanAbdülkadir ÖmürNwakaemeAfobeSehicSkubicAnicicAbdülkerim BardakçıÖmer Ali ŞahinerJevtovicMusa ÇağıranShengeliaHadziahmetovicCikalleshiKravetsGençlerbirliği'nden devre arasında transfer edilen Berat Özdemir Trabzonspor karşısında maç kadrosuna alındı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararına göre ilk 11'de de oynama şansı bulunan Berat'ın durumu maç saatinde belli olacak.Bordo mavili takımın stoperi Brezilyalı Hugo, sakatlığı sona eren Hugo'yu Konyaspor karşısında ilk 11'de oynatması bekleniyor.Trabzonspor'un Konyaspor'u konuk edeceği maça bordo mavili takımdan 3 isim sınırda çıkacak.Takımda 3'er sarı kartı bulunan Baker, Abdulkadir Parmak ve Pereira Konyaspor karşısında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.