Trabzonspor - Konyaspor: Muhtemel 11

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.



Medical Park Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.



Ligde 66 puanla lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde 62 puanla son 2 haftaya giren bordo-mavililer, şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor. 14. sıradaki Konyaspor'un ise 33 puanı bulunuyor.



İki takımın eksikleri



Trabzonspor'da karşılaşma öncesi kart cezalısı kaptan Jose Sosa dışında eksik oyuncu bulunmuyor.



Konyaspor'da cezalı Miya ile sakatlıkları bulunan Volkan Fındıklı, Hurtado ve Guilherme mücadelede forma giyemeyecek.



Muhtemel 11'ler



Uğurcan Çakır

Pereira

Hosseini

Da Costa

Novak

Abdulkadir Parmak

Ndiaye

Ekuban

Abdülkadir Ömür

Nwakaeme

Sörloth



Konyaspor



Ertuğrul

Skubic

Uğur

Anicic

Alper

Jevtovic

Jonsson

Amir Hadziahmetovic

Milosevic

Ömer Ali Şahiner

Thuram



38. randevu



Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, 19 Temmuz günü Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 38. kez karşılaşacak.



İki takım arasında geride kalan 37 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 19-9 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Trabzonspor, söz konusu maçlarda 55 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 39 gol gördü.



Rakibiyle ligde yaptığı son 7 maçı yitirmeyen bordo-mavililer, bu süreçte 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.



Trabzon'da oynanan karşılaşmaların 12'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 5 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 1 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 1-0 galip gelmişti.



