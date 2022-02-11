Trabzonspor- Konyaspor maçının Kral Oranlar'ı sadece iddaa bayilerinde

Türkiye çapında beş bine yakın sabit iddaa bayisi ve'a özel daha yüksek oranların olduğu iddaa'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bahisseverler, bu hafta sonu Türkiye Süper Ligi, İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, İspanya La Liga, Serie A, Portekiz Premier Lig, İngiltere Championship, Almanya Bundesliga 2, Fransa Ligue 2 ve İspanya La Liga 2'de oynanacak toplam 113 karşılaşmaya sadece Türkiye genelindeki beş bine yakın sabit iddaa bayisi, iddaa.com ve iddaa.com mobil uygulamasından daha yüksek oranlar ile kupon yapabilecek.Süper Lig'de 13 Şubat Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor- Konyaspor maçında lider Trabzonspor'un galibiyetine 1,95 oran verilirken lige ikinci sırada devam eden Konyaspor'un galibiyetine 3,60 oran verildi. Haftanın fırsatı maçlarından biri olan mücadelenin berabere bitmesinin oranı ise 3,30 olarak belirlendi.12 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak Giresunspor-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin galibiyetine 2,00 oran verildi.Yince cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan Galatasaray-Kayserispor maçında ise Galatasaray'ın galibiyetine 1,67 oran çıktı. 14 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmasında ise İstanbul temsilcisi Beşiktaş'ın galibiyetine 2,54 oran verildi.Haftanın Fırsatı: Porto- Sporting Lizbon, Villarreal-Real Madrid karşılaşmaları sadece iddaa bayileri ve iddaa.com'a özel daha yüksek oranlarla iddaaseverleri bekliyor.11 Şubat Cuma günü Portekiz Premier Lig'de oynanacak olan Porto-Sporting Lizbon karşılaşmasında Porto'nun galibiyetine 2,08, Sporting Lizbon'un galibiyetine 3,25 oran verildi. Karşılaşmanın berabere bitmesinin oranı ise 3,15 olarak belirlendi.12 Şubat Cumartesi günü La Liga'da oynanacak Villarreal-Real Madrid karşılaşmasında Villarreal'in galibiyetine 2,38 oran çıkarken Real Madrid'in galibiyetine 2,70 oran çıktı.Artık bahisseverler, 'Kısa Kod' ile bayilerden temassız bir şekilde oynayabiliyor. iddaa.com ve iddaa mobil uygulamasından kuponunu hazırlayan bahisseverler, 'Kısa Kod'la oyna' butonuna tıkladıktan sonra altı haneli kısa kod ve QR koduna sahip oluyor. Bu kodlarla iddaa bayisine gidip, hazırlamış olduğu kuponu bir daha doldurmadan kolaylıkla oynayabiliyor. Ayrıca iddaaseverler, 'Kral Oranlar ile her hafta belirlenen maçlarda sadece beş bine yakın sabit iddaa bayisi iddaa.com ve iddaa.com'un mobil uygulamasına özel daha yüksek oranlarla kupon yapabiliyor.