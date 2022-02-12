Trabzonspor, Konyaspor maçına hazır!

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Konyaspor maçına hazır!
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12 Şubat 2022 22:18
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Pazar günü sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir aydır takımla çalışmalara katılamayan Marek Hamsik de antrenmanda yer aldı.

Antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.

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