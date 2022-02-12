Trabzonspor - Konyaspor maçı öncesi Akyazı'da şov hazırlığı

Trabzonsporlu taraftarlar Konya maçının biletlerini çıktığı gün bitirirken, pazar günü tribünlere yüzlerce irili ufaklı bayrak dağıtılacak. Medical Park Stadı tıklım tıklım dolacak, Akyazı'da adeta şölen havası yaşanacak.

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Trabzonspor - Konyaspor maçı öncesi Akyazı'da şov hazırlığı
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12 Şubat 2022 13:00
Geçen sezondan bu yana Akyazı'da çıktığı son 18 lig maçını da kaybetmeyen Trabzonspor 'un yarın en büyük itici gücü, taraftarı olacak. Bordo- Mavili futbolseverler, Konyaspor karşılaşmasının biletlerini çıktığı gün 4-5 saat içinde bitirirken, statta 40 binden fazla taraftar takımı destekleyecek, adeta derbi atmosferi yaşanacak.

Kulüp de tribünlere yüzlerce irili ufaklı bayrak dağıtmayı planlıyor. Kısacası Akyazı'da şölen hazırlığı var. Başlama düdüğünün ardından tüm bayrakların kale arkasındaki tribünlerde toplanması bekleniyor.

Öte yandan Kasımpaşa maçında ceza alan VIP Platinum B Blok'taki taraftarların biletlerinin devri için Trabzonspor'un yetkilileri harekete geçti. Ceza alan taraftarlar, Konyaspor maçında koltuklarını kulüp aracılığıyla devredecekler, böylelikle statta boşluk kalmayacak.

 

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