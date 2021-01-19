Trabzonspor - Konyaspor: 11'ler

Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Konyaspor Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

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Trabzonspor - Konyaspor: 11'ler
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19 Ocak 2021 07:34
Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u ağırlıyor.

Medical Park Stadı'nda oynacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Trabzonspor - Konyaspor maçı beIN Sports'ta canlı yayınlanacak ve saat 19:00'da başlayacak.

Trabzonspor Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 27 puanda ve 8. sırada yer alıyor.

Konyaspor ise topladığı 22 puanla Süper Lig'de maç öncesinde 13. sırada bulunuyor.

TRABZONSPOR'UN 11'İ BELLİ OLDU

Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny



KONYASPOR'UN 11'İ BELLİ OLDU


Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Barış, Diomande, Jevtovic, Cikalleshi, Hadziahmetovic, Ömer Ali, Kravets

Trabzonspor'de 3 isim sınırda

Trabzonspor'un Konyaspor'u konuk edeceği maça bordo mavili takımdan 3 isim sınırda çıkacak.

Takımda 3'er sarı kartı bulunan Baker, Abdulkadir Parmak ve Pereira Konyaspor karşısında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.



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