Trabzonspor - Konyaspor: 11'ler

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u ağırlıyor.
Medical Park Stadı'nda oynacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Trabzonspor - Konyaspor maçı beIN Sports'ta canlı yayınlanacak ve saat 19:00'da başlayacak.
Trabzonspor Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 27 puanda ve 8. sırada yer alıyor.
Konyaspor ise topladığı 22 puanla Süper Lig'de maç öncesinde 13. sırada bulunuyor.
TRABZONSPOR'UN 11'İ BELLİ OLDU
Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
KONYASPOR'UN 11'İ BELLİ OLDU
Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Barış, Diomande, Jevtovic, Cikalleshi, Hadziahmetovic, Ömer Ali, Kravets
Trabzonspor'de 3 isim sınırda
Trabzonspor'un Konyaspor'u konuk edeceği maça bordo mavili takımdan 3 isim sınırda çıkacak.
Takımda 3'er sarı kartı bulunan Baker, Abdulkadir Parmak ve Pereira Konyaspor karşısında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.
Medical Park Stadı'nda oynacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Trabzonspor - Konyaspor maçı beIN Sports'ta canlı yayınlanacak ve saat 19:00'da başlayacak.
Trabzonspor Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 27 puanda ve 8. sırada yer alıyor.
Konyaspor ise topladığı 22 puanla Süper Lig'de maç öncesinde 13. sırada bulunuyor.
TRABZONSPOR'UN 11'İ BELLİ OLDU
Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
KONYASPOR'UN 11'İ BELLİ OLDU
Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Barış, Diomande, Jevtovic, Cikalleshi, Hadziahmetovic, Ömer Ali, Kravets
Trabzonspor'de 3 isim sınırda
Trabzonspor'un Konyaspor'u konuk edeceği maça bordo mavili takımdan 3 isim sınırda çıkacak.
Takımda 3'er sarı kartı bulunan Baker, Abdulkadir Parmak ve Pereira Konyaspor karşısında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.