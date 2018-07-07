Trabzonspor Kone transferini bitiriyor

Trabzonspor'un stoper bölgesi için istediği isimlerden biri de

Bakary Kone

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Geçen sezonu Fransız ekibi Strasbourg'da geçiren, bonservisi ise İspanya 2. Ligi'ne düşen Malaga'da bulunan Burkina Fasolu futbolcu için yaklaşık iki haftadır görüşmeler kıran kırana devam ediyordu. Trabzonspor, 30 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 500 bin Euro (2.6 milyon TL) önerirken, Malaga ise 800 bin Euro (4.3 milyon TL) talep ediyordu. Ancak uzun uzun yapılan görüşmelerde orta yol bulundu ve iki taraf 600 bin Euro (3.2 milyon TL) karşılığında anlaşma sağladı.

Fırtına, teknik direktör Ünal Karaman'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği tecrübeli oyuncuyla da büyük oranda anlaştı.