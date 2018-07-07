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Trabzonspor Kone transferini bitiriyor

Trabzonspor, kadrosuna katmak için uzun zamandır görüştüğü Bakary Kone transferinde mutlu sona çok yakın... Karadeniz ekibi, Malaga ile 600bin Euro karşılığında el sıkışırken, 30 yaşındaki futbolcuyla da büyük oranda anlaşma sağladı.

Trabzonspor Kone transferini bitiriyor
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07 Temmuz 2018 12:19
Trabzonspor'un stoper bölgesi için istediği isimlerden biri de Bakary Kone.

Geçen sezonu Fransız ekibi Strasbourg'da geçiren, bonservisi ise İspanya 2. Ligi'ne düşen Malaga'da bulunan Burkina Fasolu futbolcu için yaklaşık iki haftadır görüşmeler kıran kırana devam ediyordu. Trabzonspor, 30 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 500 bin Euro (2.6 milyon TL) önerirken, Malaga ise 800 bin Euro (4.3 milyon TL) talep ediyordu. Ancak uzun uzun yapılan görüşmelerde orta yol bulundu ve iki taraf 600 bin Euro (3.2 milyon TL) karşılığında anlaşma sağladı.

Türkiye'ye gelecek 

Fırtına, teknik direktör Ünal Karaman'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği tecrübeli oyuncuyla da büyük oranda anlaştı.

Kone'nin önümüzdeki hafta içerisinde Türkiye'ye geleceği ve kendisini Trabzonspor'a bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Yıldız oyuncunun, imzanın hemen ardından Slovenya kampına katılması bekleniyor.


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