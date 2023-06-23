Trabzonspor, Koita'ya teklif bekliyor

Trabzonspor'da bir türlü beklenen performansı veremeyen ve geçen yıl Kasımpaşa'ya kiralanan Fode Koita, kesinlikle gelecek sezon planlamasında yer almayacak.
32 yaşındaki oyuncunun da buna göre takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Gelen haberlere göre Trabzonspor yönetimi, Malili futbolcu için yapılacak olan tüm teklifler değerlendirilecek.
Fode Koita, geçtiğimiz sezon kiralandığı Kasımpaşa'da 15 karşılaşmaya çıkarken 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Gineli futbolcunun Trabzonspor ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
32 yaşındaki oyuncunun da buna göre takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Gelen haberlere göre Trabzonspor yönetimi, Malili futbolcu için yapılacak olan tüm teklifler değerlendirilecek.
Fode Koita, geçtiğimiz sezon kiralandığı Kasımpaşa'da 15 karşılaşmaya çıkarken 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Gineli futbolcunun Trabzonspor ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.