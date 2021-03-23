Trabzonspor, Koita ile prensipte anlaştı

Trabzonspor, sezon sonu Kasımpaşa ile sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki Koita ile prensipte anlaştı. Avcı'nın da Koita'yı özellikle istemesi bu transferde önemli rol oynadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Koita ile prensipte anlaştı
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23 Mart 2021 09:02
Trabzonspor, devre arasında da almak istediği Fode Koita'ya önümüzdeki sezon bordo-mavili formayı giydirmeye kararlı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da istediği Gine asıllı Fransız forvetin, Kasımpaşa ile sözleşme yenilemeyeceği ve bordo-mavililere olumlu yanıt verdiği ifade edildi.

30 yaşındaki Gine asıllı Fransız futbolcuyla sezon bitmeden kesin anlaşmanın yapılması planlanıyor. Türkiye'de 5. sezonunu geçiren Koita, lig ve kupada forma giydiği 110 maçta 31 gol atarken, 11 asist kaydetti.

SABALY HAREKATI BAŞLIYOR

Trabzonspoor sağ bek transferi için de düğmeye bastı. Pereira'nın ayrılmasından sonra Serkan Asan'dan istediği verimi alamayan ve son iki maçta yedek bırakan teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteğiyle, Fransa'nın Bordeaux takımında oynayan Youssouf Sabaly için bordo-mavililer harekete geçti. Hedef; milli arada bu transferi bitirmek.



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