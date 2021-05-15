Trabzonspor kazandı, Gençlerbirliği küme düştü

Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan 2-1'lik skorla Trabzonspor oldu. Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, Süper Lig'e veda eden takım oldu. Trabzonspor'un golünü 45. dakikada Ekuban ve 87. dakikada Afobe'den geldi. Gençlerbirliği'nin golünü 52. dakikada Ayite kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



15. dakikada Ekuban'ın pasında ceza yayı üzerinde Nwakaeme'nin sert şutunda, savunmaya çarpan top direğin yakınından kornere çıktı.



16. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Nordfeldt, topun sahibi oldu.



17. dakikada Ayite'nin ceza alanı dış sol çaprazından çektiği sert şutta, kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına gelen topu yatarak kornere çeldi.



19. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza alanı dışı sağ çaprazından şutunda, kaleci Nordfeldt'in müdahale ettiği top üst direkten döndü.



20, dakikada Nwakaeme'nin rakiplerinden sıyrılarak vurduğu sert şutta, kaleci Nordfeldt yatarak topu bir kez daha çeldi.



21. dakikada Baker'in soldan kullandığı köşe atışında, Hugo'nun kafa vuruşunda savunmada Sefa Yılmaz'ın uzaklaştırdığı top Edgar'ın önüne düştü. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda Nordfeldt, tehlikeyi önledi.



32. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza alanı sol çaprazından şutunda kaleci Nordfeldt, topu güçlükle kornere çeldi.



45. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Bakasetas'ın pasıyla ceza alanı içi sol çaprazında rakibinden sıyrılan Ekuban, düzgün vuruşla direk dibinden topu ağlara gönderdi: 1-0



Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





51. Rahmetullah'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Lima'nın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, tehlikeyi önledi.



52. dakikada Gençlerbirliği, beraberliği sağladı. Polomat'ın sol çaprazdan aşırtma vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın dokunduğu top üst direkten oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağı ceza alanı sağ çaprazında kontrol eden Ayite, rakiplerinden sıyrılarak filelere gönderdi: 1-1



66. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı sağ çaprazında Abdülkadir Ömür'ün plase vuruşunda kaleci Nordfeldt, topu yatarak kornere çeldi.



69. dakikada Yusuf Sarı'nın şutunda savunmadan dönen topu uygun durumda Ekuban tamamlamak istedi ancak kaleci Nordfeldt, tehkileyi önledi.



76. dakikada Sefa Yılmaz'ın pasında ceza alanı hemen dışındaki Stancu'nun top üst direkten döndü.



84. dakikada Ekuban'ın pasında, Nwakaeme yakın mesafeden meşin yuvarlığı filelere gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Ekuban'ın rakibine yaptığı faul nedeniyle golü iptal etti.



87. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Bakasetas'ın pasında, ceza yayı üzerinde topla buluşarak ilerleyen Afobe, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1



Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



Stat: Medical Park



Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar, Hugo, Marlon, Baker, Bakasetas (Dk. 90+1 Hakan Yeşil), Yusuf Sarı (Dk. 84 Safa Kınalı), Abdülkadir Ömür (Dk. 84 Afobe), Nwakaeme, Ekuban (Dk. 89 Yunus Mallı)



Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Metehan Mert (Dk. 89 Sami Gökhan Altıparmak), Polomat, Toure, Soner Dikmen (Dk. 46 Lima), Sefa Yılmaz (Dk. 79 İlker Karakaş), Rahmetullah (Dk. 72 Mugni), Ayite, Stancu



Goller: Dk. 45 Ekuban, Dk. 87 Afobe (Trabzonspor) Dk. 52 Ayite (Gençlerbirliği)



Sarı kartlar: Dk. 34 Ayite, Dk. 72 Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği) Dk. 78 Hugo (Trabzonspor)











