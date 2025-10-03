Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Cuma günü sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.



Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.



MUHTEMEL 11'LER

Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Olaigbe, Onuachu.Bilal, Ramazan, Denswil, Carole, Abdulsamet, Dorukhan, Opoku, Benes, Furkan, Cardoso, Onugkha.İlk 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 14 puan toplayan bordo-mavililer, puan cetvelinde 3. sırada yer alıyor.Ligde 3 haftalık galibiyet hasretini geçen hafta Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3 yenerek sonlandıran Karadeniz ekibi, yarın rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen oyuncu listesinde yer almayan Nwakaeme ile sakatlığı düzelen ancak henüz hazır olmayan Bouchouari, yarınki mücadelede yer almayacak.

Trabzonspor ile Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 57. kez karşı karşıya gelecek.



Bugüne dek iki takım arasında oynanan 56 maçın 33'ü Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi. 14 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamazken 9 müsabakayı da Kayserispor kazandı.



Trabzonspor, 103 kez rakip fileleri havalandırırken bunun 68'ini kendi evinde kaydetti. Kayserispor ise Trabzonspor filelerine 60 gol bıraktı.



TRABZON'DAKİ MAÇLAR



Trabzonspor, sahasında da rakibi karşısında genel olarak bariz üstünlük sağladı.



Bordo-mavililer, kendi evinde oynadığı 28 karşılaşmanın 19'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 maç beraberlikle sona ererken 3 müsabakayı da Kayserispor kazandı.



SON 3 SEZONDUR SAHASINDA ZORLANIYOR



Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında da üstün olmasına karşın son 3 sezondur galip gelemiyor.



En son şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda evinde 3-2 galip gelen bordo-mavililer, 2022-2023'te 4-3, 2023-2024'te de 1-0 mağlup oldu, geçen sezon oynanan müsabaka ise 2-2 eşitlikle sonuçlandı.



Trabzonspor, son 3 sezonda 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 3 puan çıkaramadı.



