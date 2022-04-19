Trabzonspor - Kayserispor: Muhtemel 11

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, Kayserispor'u ağırlıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor - Kayserispor: Muhtemel 11
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19 Nisan 2022 08:00
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. A Spor'dan canlı yayınlanacak mücadeleye Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Ligde 73 puanla lider durumda bulunan ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da final hedefi için avantajlı sonuçla sahadan ayrılmak istiyor.

Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak yarı final maçının rövanşı ise 10, 11 veya 12 Mayıs'ta oynanacak.

İki takımın eksikleri

Trabzonspor'da Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve hafif sakatlığı bulunan Djaniny kadroda yer almayacak.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor
Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Dorukhan, A.Ömür, Kouassi, Nwakaeme Cornelius

Kayserispor
Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Attamah, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic

En son 1984 yılında

En son 1983-84 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden Karadeniz ekibi, iki kupayı da kazanarak 37 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamayı amaçlıyor.

Kayserispor Beşiktaş ve F.Bahçe'yi eledi

Kayserispor 3. turdan başladığı kupa serüveninde sırasıyla Artvin Hopa (3-0), Iğdır FK (4-0), 68 Aksaray Bld.'yi (4-0) saf dışı bıraktı. Son 16 turunda Fenerbahçe'yi Kadıköy'de on kişiyle 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, çeyrek finalde Beşiktaş'ı yine deplasmanda 2-1 yenip yarı finale çıktı.

Trabzonspor 9 kez kupaya uzandı

Kayserispor 3. turdan başladığı kupa serüveninde sırasıyla Artvin Hopa (3-0), Iğdır FK (4-0), 68 Aksaray Bld.'yi (4-0) saf dışı bıraktı. Son 16 turunda Fenerbahçe'yi Kadıköy'de on kişiyle 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, çeyrek finalde Beşiktaş'ı yine deplasmanda 2-1 yenip yarı finale çıktı.

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