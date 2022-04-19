Trabzonspor - Kayserispor: Muhtemel 11

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.



Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. A Spor'dan canlı yayınlanacak mücadeleye Atilla Karaoğlan düdük çalacak.



Ligde 73 puanla lider durumda bulunan ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da final hedefi için avantajlı sonuçla sahadan ayrılmak istiyor.



Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak yarı final maçının rövanşı ise 10, 11 veya 12 Mayıs'ta oynanacak.



İki takımın eksikleri



Trabzonspor'da Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve hafif sakatlığı bulunan Djaniny kadroda yer almayacak.



Muhtemel 11'ler



Trabzonspor

Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Dorukhan, A.Ömür, Kouassi, Nwakaeme Cornelius



Kayserispor

Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Attamah, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic



En son 1984 yılında



En son 1983-84 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden Karadeniz ekibi, iki kupayı da kazanarak 37 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamayı amaçlıyor.



Kayserispor Beşiktaş ve F.Bahçe'yi eledi



Kayserispor 3. turdan başladığı kupa serüveninde sırasıyla Artvin Hopa (3-0), Iğdır FK (4-0), 68 Aksaray Bld.'yi (4-0) saf dışı bıraktı. Son 16 turunda Fenerbahçe'yi Kadıköy'de on kişiyle 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, çeyrek finalde Beşiktaş'ı yine deplasmanda 2-1 yenip yarı finale çıktı.



Trabzonspor 9 kez kupaya uzandı



Kayserispor 3. turdan başladığı kupa serüveninde sırasıyla Artvin Hopa (3-0), Iğdır FK (4-0), 68 Aksaray Bld.'yi (4-0) saf dışı bıraktı. Son 16 turunda Fenerbahçe'yi Kadıköy'de on kişiyle 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, çeyrek finalde Beşiktaş'ı yine deplasmanda 2-1 yenip yarı finale çıktı.





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