Trabzonspor - Kayserispor: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Hakem Erkan Özdamar'ın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligde 63 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 14 puan önünde lider durumda bulunan ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.Son 4 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Yukatel Kayserispor maçını kazanması halinde galibiyet serisini 5 maça çıkaracak.Trabzonspor'da Marek Hamsik, Anders Trondsen ve İsmail Köybaşı'nın sakatlıkları bulunuyor.Kayserispor'da kaleci Bilal Bayezit'in Koronavirüs testi pozitif çıktı. Trabzon yolculuğu öncesinde testi yapılan ve sonucu pozitif çıkan kaleci Bilal, kafileden çıkarıldı. Bilal'in yanı sıra sakatlığı bulunan Bernard Mensah ve Emrah Başsan, kırmızı kart cezalısı Uğur Demirok, sarı kart cezalıları Andrea Bertolacci ile İbrahim Akdağ maçta forma giyemeyecek.Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Berat, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, CorneliusLung, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Gustavo, Attamah, Cardoso, Kemen, Thiam, GavranovicTrabzonspor ile Yukatel Kayserispor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 50. kez karşı karşıya gelecek.Geride kalan 49 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.Trabzonspor, rakip filelere 91 gol atarken, kalesinde 49 gol gördü.Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 24 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile kariyeri boyunca 13 kez karşı karşıya geldi. Maçlarda Avcı'nın çalıştırdığı takımlar Karaman'ın çalıştırdığı takımlar karşısında 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.