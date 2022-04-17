Trabzonspor-Kayserispor maçı biletleri satışta!

Trabzonspor'un 19 Nisan Salı günü sahasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının biletleri satışa sunuldu.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, gişelerden ve çevrim içi olarak satışa çıkarılan biletlerin, Passolig kartları ile satın alınabileceği belirtildi.



Bilet kalması durumunda son gün Türkiye Futbol Federasyonu logolu kartlar için de bilet satışı gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, "Engelli biletleri ise Atatürk Alanı'ndaki Passolig gişelerinden temin edilebilecektir. Müsabakada kağıt bilet uygulaması da geçerli olacaktır." bilgisi paylaşıldı.



Kale arkası tribün biletlerinin 35 lira, Fırtına tribün biletlerinin 50 lira, doğu tribün biletlerinin 75 lira, batı tribün biletlerinin 100 lira, VIP Silver biletlerinin 300 lira, VIP Gold biletlerinin 500 lira, VIP Platinum biletlerinin de 750 liradan satıldığı kaydedilirken, gişelerin hafta içi ve hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında, maç günü ise karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadar açık olacağı aktarıldı.





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