Trabzonspor, Kayserispor ile savunma oyuncusu Jean-Armel Kana-Bıyık için masaya oturdu.Kana-Bıyık ile transfer konusunda anlaşmaya varan Trabzonspor'un, Kayserispor'u makul bir fiyata indirmek için çabalarını sürdürdüğü kaydedildi. Kayserispor'un, 3 milyon Euro'ya serbest kalır maddesinden aşağı düşmediği fakat görüşmelerin devam ettiği belirtildi.Kayserispor'un 2016 yazında 500 bin Euro bonservis bedeliyle Toulouse'dan transfer olan Kana-Bıyık, Süper Lig'de çıktığı 57 maçta forma giydi.