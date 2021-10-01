Trabzonspor, Kayserispor'a karşı çok üstün

Geride kalan 48 lig maçında Trabzonspor'un Kayserispor'a karşı galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor, Kayserispor'a karşı çok üstün
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01 Ekim 2021 14:57
Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor, yarın Kayseri'de yapacakları maçla ligde 49. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 48 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, rakip filelere 89 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü.

Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.


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