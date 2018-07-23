Trabzonspor, Katar ekibi ile yenişemedi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Katar'ın Al-Duhail ile karşı karşıya geldi. 4. hazırlık maçına çıkan Trabzonspor, Al-Duhail ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 42. dakikasında Boudiaf'in golüyle geriye düşen Trabzonspor, 45. dakikada Hugo Rodallega'nın golüyle eşitliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi.
Bordo mavili ekip, bu maç ile Slovenya kampını sonlandırıp, Türkiye'ye dönecek.
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Karşılaşmanın 42. dakikasında Boudiaf'in golüyle geriye düşen Trabzonspor, 45. dakikada Hugo Rodallega'nın golüyle eşitliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi.
Bordo mavili ekip, bu maç ile Slovenya kampını sonlandırıp, Türkiye'ye dönecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın