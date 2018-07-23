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Trabzonspor, Katar ekibi ile yenişemedi

Trabzonspor, hazırlık maçında Katar'ın önde gelen ekiplerinden Al-Duhail ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Trabzonspor, Katar ekibi ile yenişemedi
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23 Temmuz 2018 20:56
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Katar'ın Al-Duhail ile karşı karşıya geldi. 4. hazırlık maçına çıkan Trabzonspor, Al-Duhail ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Boudiaf'in golüyle geriye düşen Trabzonspor, 45. dakikada Hugo Rodallega'nın golüyle eşitliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi.

Bordo mavili ekip, bu maç ile Slovenya kampını sonlandırıp, Türkiye'ye dönecek.

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