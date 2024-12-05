Trabzonspor Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında 6 Aralık Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ligde oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan bordo-mavili takım, Kasımpaşa karşısında kazanarak kötü gidişatını durdurmak istiyor.
Trabzonspor, ligde 3 galibiyet, 6 beraberlik 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla 12. sırada yer alıyor.
Karadeniz ekibinde Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen ve Eren Elmalı'nın sakatlığı bulunuyor.
Bordo-mavililerde kaptan Uğurcan Çakır ve Simon Banza sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular Kasımpaşa maçında kart görmeleri halinde 16. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ligde oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan bordo-mavili takım, Kasımpaşa karşısında kazanarak kötü gidişatını durdurmak istiyor.
Trabzonspor, ligde 3 galibiyet, 6 beraberlik 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla 12. sırada yer alıyor.
Karadeniz ekibinde Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen ve Eren Elmalı'nın sakatlığı bulunuyor.
Bordo-mavililerde kaptan Uğurcan Çakır ve Simon Banza sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular Kasımpaşa maçında kart görmeleri halinde 16. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.