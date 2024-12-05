Trabzonspor Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Trabzonspor, Süper Lig'de 6 Aralık Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor Kasımpaşa'yı ağırlayacak
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05 Aralık 2024 12:46
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında 6 Aralık Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan bordo-mavili takım, Kasımpaşa karşısında kazanarak kötü gidişatını durdurmak istiyor.

Trabzonspor, ligde 3 galibiyet, 6 beraberlik 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla 12. sırada yer alıyor.

Karadeniz ekibinde Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen ve Eren Elmalı'nın sakatlığı bulunuyor.

Bordo-mavililerde kaptan Uğurcan Çakır ve Simon Banza sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular Kasımpaşa maçında kart görmeleri halinde 16. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

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