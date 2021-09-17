Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak
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17 Eylül 2021 15:01
Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Lig'de ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puanla Beşiktaş'ın arkasında averajla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve yarışında yara almak istemiyor.

Karadeniz ekibinde Trondsen ve Djaniny'in sakatlıkları bulunuyor.


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