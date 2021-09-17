Trabzonspor, Kasımpaşa'ya karşı üstün

İki takım arasında ligde yapılan 24 maçın 11'inden Trabzonspor, 6'sından Kasımpaşa galibiyetle ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor, Kasımpaşa'ya karşı üstün
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17 Eylül 2021 14:31
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın İstanbul'da yapacakları müsabakayla 25. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 24 maçın 11'ini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 45 kez havalandırırken, Kasımpaşa 33 golle karşılık verdi.

İstanbul'daki sonuçlar

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 12 maçın 4'ünü kazandı. Kasımpaşa da 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Kasımpaşa deplasmanında son yenilgisini 2013-2014 sezonunda 3-2'lik sonuçla alan bordo-mavililer, daha sonraki 7 dış saha maçında 3 galibiyet, 4 beraberlik elde ederek yenilgi yaşamadı.


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