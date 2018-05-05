Trabzonspor

Trabzonspor ile Kasımpaşa 18. randevuda

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, Medical Park Stadı'nda yapacakları müsabakayla 18. kez karşı karşıya gelecek.



İki takımın ligde oynadığı 17 maçın 8'inden Trabzonspor galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa rakibini 4 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.



Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 25 kez havalandırırken, Kasımpaşa ise 18 golle karşılık verdi.



Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-0 kazandı.



- Trabzon'daki maçlar



Trabzonspor , evindeki maçlarda da Kasımpaşa'ya galibiyetlerde üstünlük sağladı.



Bordo-mavililer, iç sahada oynan 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.



Karadeniz ekibi sahasında 9 gol attı, 8 gol yedi.



Trabzonspor , 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek iki takım arasında oynanan maçlarda en faklı galibiyeti aldı.



İstanbul temsilcisi ise Trabzon'daki tek galibiyetini 2015-2016 sezonunda 6-0'lık sonuçla elde ederek, rakibi önünde en farklı skora imza attı.





, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasındaile karşı karşıya gelecek.Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.UğurcanPereiraHubocanOkayNovakOnaziKuckaOlcayAbdülkadirYusuf YazıcıBurak YılmazErayOmeruoSadikuVeigneauVeyselPopovPavelkaTrezeguetİlhanMensahDiagneLigde geçen hafta deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir galibiyet elde eden bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da mağlup ederek iddiasını sürdürmek istiyor.Trabzonspor'da Slovak oyuncu Matus Bero, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Sakatlıkları bulunan Uğur Demirok, Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi ile Fabian Castillo da maçta forma giyemeyecek. Burak Yılmaz ve Abdülkadir Ömür'ün ise takımla çalışmalara başladığı ve maçta görev alabilecekleri öğrenildi.Lacivert-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe'ye mağlup oldu.Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, 32. haftaya 40 puanla 9. sırada girdi.Kasımpaşa ilearasında ligin ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 3-0 kazanmıştı.