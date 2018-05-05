Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor
Uğurcan
Pereira
Hubocan
Okay
Novak
Onazi
Kucka
Olcay
Abdülkadir
Yusuf Yazıcı
Burak Yılmaz
Kasımpaşa
Eray
Omeruo
Sadiku
Veigneau
Veysel
Popov
Pavelka
Trezeguet
İlhan
Mensah
Diagne
Ligde geçen hafta deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir galibiyet elde eden bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da mağlup ederek iddiasını sürdürmek istiyor.
Trabzonspor'da Slovak oyuncu Matus Bero, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Sakatlıkları bulunan Uğur Demirok, Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi ile Fabian Castillo da maçta forma giyemeyecek. Burak Yılmaz ve Abdülkadir Ömür'ün ise takımla çalışmalara başladığı ve maçta görev alabilecekleri öğrenildi.
Lacivert-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe'ye mağlup oldu.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, 32. haftaya 40 puanla 9. sırada girdi.
Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında ligin ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 3-0 kazanmıştı.
Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor
Uğurcan
Pereira
Hubocan
Okay
Novak
Onazi
Kucka
Olcay
Abdülkadir
Yusuf Yazıcı
Burak Yılmaz
Kasımpaşa
Eray
Omeruo
Sadiku
Veigneau
Veysel
Popov
Pavelka
Trezeguet
İlhan
Mensah
Diagne
Ligde geçen hafta deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir galibiyet elde eden bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da mağlup ederek iddiasını sürdürmek istiyor.
Trabzonspor'da Slovak oyuncu Matus Bero, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Sakatlıkları bulunan Uğur Demirok, Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi ile Fabian Castillo da maçta forma giyemeyecek. Burak Yılmaz ve Abdülkadir Ömür'ün ise takımla çalışmalara başladığı ve maçta görev alabilecekleri öğrenildi.
Lacivert-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe'ye mağlup oldu.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, 32. haftaya 40 puanla 9. sırada girdi.
Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında ligin ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 3-0 kazanmıştı.
Trabzonspor ile Kasımpaşa 18. randevuda
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, Medical Park Stadı'nda yapacakları müsabakayla 18. kez karşı karşıya gelecek.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
İki takımın ligde oynadığı 17 maçın 8'inden Trabzonspor galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa rakibini 4 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 25 kez havalandırırken, Kasımpaşa ise 18 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-0 kazandı.
- Trabzon'daki maçlar
Trabzonspor, evindeki maçlarda da Kasımpaşa'ya galibiyetlerde üstünlük sağladı.
Bordo-mavililer, iç sahada oynan 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Karadeniz ekibi sahasında 9 gol attı, 8 gol yedi.
Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek iki takım arasında oynanan maçlarda en faklı galibiyeti aldı.
İstanbul temsilcisi ise Trabzon'daki tek galibiyetini 2015-2016 sezonunda 6-0'lık sonuçla elde ederek, rakibi önünde en farklı skora imza attı.
İki takımın ligde oynadığı 17 maçın 8'inden Trabzonspor galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa rakibini 4 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 25 kez havalandırırken, Kasımpaşa ise 18 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-0 kazandı.
- Trabzon'daki maçlar
Trabzonspor, evindeki maçlarda da Kasımpaşa'ya galibiyetlerde üstünlük sağladı.
Bordo-mavililer, iç sahada oynan 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Karadeniz ekibi sahasında 9 gol attı, 8 gol yedi.
Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek iki takım arasında oynanan maçlarda en faklı galibiyeti aldı.
İstanbul temsilcisi ise Trabzon'daki tek galibiyetini 2015-2016 sezonunda 6-0'lık sonuçla elde ederek, rakibi önünde en farklı skora imza attı.