Trabzonspor - Kasımpaşa: Muhtemel 11







Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında cuma günü sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.



Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.



Karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un 5 puanı bulunurken Kasımpaşa'nın ise 8 puanı bulunuyor.



İki takımın eksikleri



Trabzonspor'da Ekuban ve Hüseyin Türkmen kadroda yoklar.



Kasımpaşa cephesinde Gerard Gohou, Julian Jeanvier, Gilbert Koomson ve Tomas Brecka Trabzon'a götürülmeyen isimler



Muhtemel 11'ler



Trabzonspor

Uğurcan Çakır

Pereira

Edgar Ie

Vitor Hugo

Marlon

Kamil Ahmet

Flavio

Abdülkadir Ömür

Baker

Nwakaeme

Afobe



Kasımpaşa

Ramazan

Haddadi

Tirpan

Hadergjonaj

Tarkan Serbest

Sadiku

Hajradinovic

Yusuf Erdoğan

Aytaç Kara

Koita

Hodzic



23. karşılaşma



Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, cuma günü Trabzon'da yapacakları müsabakayla 23. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında ligde oynanan 22 maçın 10'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.



Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 40 kez havalandırırken, Kasımpaşa 28 golle karşılık verdi.



Trabzon'da büyük üstünlüğü var



Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda rakibine bariz üstünlük kurdu.



Bordo-mavililer, kendi evinde 11 maçın 7'sini kazandı. 2 karşılaşma konuk takımın galibiyetiyle sona ererken taraflar 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.



Karadeniz ekibi, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.



Trabzonspor, geçen sezon da sahasında rakibini 6-0 gibi farklı sonuçla mağlup etmişti.



