Trabzonspor Kasımpaşa CANLI İZLE, TS Kasımpaşa maçı izle

Trabzonspor Kasımpaşa maçı linki!
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI CANLI, TIKLA
TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI HANGİ RADYODA?
Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. TIKLA, TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇINI CANLI DİNLE
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek.Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. VAR hakemi ise Özgür Yankaya oldu. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Trabzon'daki sonuçlar
Trabzonspor, sahasında oynadığı 12 maçın 7'sini kazandı. 3 karşılaşma konuk takımın galibiyetiyle sona ererken taraflar 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.
Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 1-0 kazanmıştı.
Trabzonspor Kasımpaşa maçı öncesi son durumLigde 54 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, rakibini yenerek şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor.Trabzonspor XIUğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, CorneliusKasımpaşa XIErtuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Eren, Doğucan, Travnik, Ouannes, Hajradinovic, Ahmet, Umut Bozok
26. kez karşı karşıyaSüper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, Trabzon'da yapacakları müsabakayla 26. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında ligde oynanan 25 maçın 12'sini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 46 kez havalandırırken, Kasımpaşa 33 golle karşılık verdi.