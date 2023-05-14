Trabzonspor, karış karış futbolcu arıyor

Trabzonspor, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden kolları sıvadı. Bordo-mavililerin scout ekibi ile teknik direktör Nenad Bjelica'nın birlikte hazırladığı rapor doğrultusunda Portekiz, İspanya, Fransa, Gürcistan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde birçok isim takip altına alındı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor, karış karış futbolcu arıyor
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14 Mayıs 2023 13:04
Trabzonspor'da yoğun şekilde devam eden transfer çalışmaları kapsamında Avrupa başta olmak üzere yurt dışında oyuncu arayışı devam ediyor.

Teknik direktör Nenad Bjelica ve scout ekibinin hazırladığı liste doğrultusunda isimleri belirlenen oyuncuları izlemek için yetkililer, şu ana kadar Portekiz, İspanya, Fransa, Gürcistan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti başta olmak üzere birçok ülkede oyuncu izledi.

Takip edilen futbolcularla ilgili hazırlanan son rapor Hırvat hocaya sunuldu.

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