Trabzonspor, karış karış futbolcu arıyor

Trabzonspor'da yoğun şekilde devam eden transfer çalışmaları kapsamında Avrupa başta olmak üzere yurt dışında oyuncu arayışı devam ediyor.
Teknik direktör Nenad Bjelica ve scout ekibinin hazırladığı liste doğrultusunda isimleri belirlenen oyuncuları izlemek için yetkililer, şu ana kadar Portekiz, İspanya, Fransa, Gürcistan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti başta olmak üzere birçok ülkede oyuncu izledi.
Takip edilen futbolcularla ilgili hazırlanan son rapor Hırvat hocaya sunuldu.
Teknik direktör Nenad Bjelica ve scout ekibinin hazırladığı liste doğrultusunda isimleri belirlenen oyuncuları izlemek için yetkililer, şu ana kadar Portekiz, İspanya, Fransa, Gürcistan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti başta olmak üzere birçok ülkede oyuncu izledi.
Takip edilen futbolcularla ilgili hazırlanan son rapor Hırvat hocaya sunuldu.