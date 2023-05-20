Trabzonspor, Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

Ligde 48 puanla 8. sırada bulunan ve 5.'lik yarışında olan Trabzonspor 1 sıra altında olan Fatih Karagümrük maçı haazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Trabzonspor, Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti
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20 Mayıs 2023 16:47
Son güncelleme 20 Mayıs 2023 16:50
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 22 Mayıs Pazartesi günü sahasında oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, mobilite ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmanın son bölümünde ise pas çalışması ve sonuçlandırma yapıldı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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