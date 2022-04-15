Trabzonspor - Karagümrük: İlk 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak. VAR hakemi Erkan Engin olarak açıklandı.Uğurcan, Peres, Hüseyin, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Visca, Djaniny, CorneliusViviano, Salih, Luckassen, Burak, Balkovec, Biglia, Toure, Bistrovic, Emre, Karamoh, PesicLigde 23 haftadır liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, şampiyonluğunu bu hafta ilan etmeye çalışacak. Ligde 72 puanla ilk sırada yer alan Karadeniz ekibi, 59 puanlı Fenerbahçe ve 58 puanlı İttifak Holding Konyaspor'un önünde mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Bordo-mavililer, bu hafta şampiyon olması halinde de ligin en erken şampiyon takımı unvanını elde edecek.Trabzonspor'da kart cezaları tamamlanan Djaniny, Bakasetas ve Siopis takımda yer alacak, sakatlığı süren Trondsen dışında eksik oyuncu bulunmuyor.Fatih Karagümrük'te Adnan ve Jimmy Durmaz cezaları nedeniyle kadroda olmayacak.Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek devraldığı liderliği 23 haftadır sürdüren bordo-mavililer, Fatih Karagümrük'ü yenmesi, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile üçüncü sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un da puan kaybetmeleri halinde bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.Fatih, Karagümrük maçı öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerde Nwakaeme ve Denswil, bugün kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Adana Demirspor maçında forma giyemeyecekler.Trabzonspor, Fatih Karagümrük karşısında büyük üstünlük kurmuş durumda.Bugüne kadar toplam 7 kez karşılaşan iki takımın 7 maçını da Trabzonspor kazandı.Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında Karagümrük'e karşı 3. maça çıktı ve bu maçların tamamında galibiyet sevinci yaşadı.Öte yandan Abdullah Avcı ile Volkan Demirel, teknik adamlık kariyerlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.