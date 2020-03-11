Trabzonspor, kaptanıyla liderlik koltuğunu geri aldı!

Süper Lig'in 19. haftasının erteleme karşılaşmasındakonuk etti.Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele,3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.Bordo - mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada, 30. dakikadave 55. dakikadakaydetti. Ev sahibi Yeni Malatyaspor'un tek golünü ise 44. dakikadaattı.Geçtiğimiz haftadeplasmanından beraberlikle ayrılan, bu galibiyetle puanını 52'ye yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Ligde 10 maçtır kazanamayanise 25 puanla 13 sırada yer aldı.Trabzonspor, gelecek hafta Başakşehir'i ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise Kayserispor deplasmanına konuk olacak.(52) Trabzonspor(52) Başakşehir(49) Galatasaray(49) Sivasspor(43) Beşiktaş(40) Alanyaspor(40) FenerbahçeTrabzonspor'da takımın en golcü oyuncusu olan Alexander Sörloth, 38. dakikada sakatlandı.Rakip ceza sahasına topsuz koşu yaptığı sırada ayağında bir problem hisseden Norveçli futbolcu, kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlileri tarafından tedavisi yapılan Sörloth, oyuna geri döndü. Ancak golcü oyuncu, karşılaşmaya geri döndükten sonra da 2 dakika sahada kalabildi ve 40. dakikada yerini Badou Ndiaye'ye bıraktı.10. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Jose Sosa, rakip ceza sahasının sağ tarafında topla buluştu ve ortaladı. Arjantinli futbolcunun ortasını iyi takip eden Filip Novak, düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu, takımını 1-0 öne geçirdi.Mücadelenin 30. dakikasında serbest vuruş kazanan Trabzonspor'da Jose Sosa topun başına geldi. Arjantinli yıldız, kaleci Fanolle'ün kapattığı köşeye doğru harika bir vuruş çıkarttı ve golü buldu: 2-0!Yeni Malatyaspor, 44. dakikada gelişen atakta seri paslaşmalarla ceza sahasına girdi. Topla buluşan Fofana'nın şutu savunmadan geri döndü. Dönen topu iyi takip eden Umut Bulut, takımı adına farkı 1'e indiren golü kaydetti.Karşılaşmanın ikinci yarısının 55. dakikasında atak geliştiren bordo - mavili ekipte Ekuban, ceza yayı üzerinde topu Nwakaeme ile buluşturdu. Tecrübeli futbolcu, yay üzerinden köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 3-1 öne geçiren golü attı.10. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağdan gelişen Trabzonspor atağında, Sosa'nın arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Novak'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-130. dakikada Trabzonspor, ikinci golünü buldu. Bordo-mavili ekibin ceza alanı dışından sol çaprazdan kazandığı serbest atışı kullanan Sosa'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin solundan filelere gitti: 0-245. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor farkı 1'e indirdi. Gökhan Töre'nin ara pasında penaltı noktası civarında 4 oyuncu arasındaki karambolde meşin yuvarlak sağ çaprazdaki Umut Bulut'un önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda savunmadaki Novak'a çarpan top, kaleci Uğurcan'ı yanıltarak ağlarla buluştu: 1-255. dakikada bordo-mavili ekip farkı yeniden 2'ye çıkardı. Ekuban'ın pasında topla buluşan Nwakaeme'nin ceza yayı üzerinden yaptığı düzgün vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin sağından filelere gitti: 1-358. dakikada Sosa'nın kullandığı köşe atışında Acquah topu uzaklaştırdı. Bir kez daha topu önünde bulan Sosa'nın ikinci ortasında Nwakaeme'nin yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.67. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Abdülkadir Ömür, kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, son anda araya giren Robin Yalçın topu kornere gönderdi.89. dakikada Nwakaeme'nin ceza yayı üzerinden vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı güçlükle uzaklaştırdı.