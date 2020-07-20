Trabzonspor KAP'a bildirdi: Çimşir "tazminatsız" gitti

Şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor'da yönetim Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdığını borsaya bildirdi.

Haber; Sporx.com ve AA
Trabzonspor KAP'a bildirdi: Çimşir 'tazminatsız' gitti
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20 Temmuz 2020 21:51
Süper Lig'de sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybeden Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı.

Trabzonspor'un borsaya yaptığı bildirimde, "Şirketimiz ile Teknik Direktör Sayın Hüseyin Çimşir arasındaki 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Sayın Hüseyin Çimşir'e, fesih sözleşmesine istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde 16 lig maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

2 MAÇTA EDDIE NEWTON 

Bordo-mavili takımın Çimşir ile resmen yolların ayrılması halinde kalan son lig maçına ve Ziraat Türkiye Kupası finaline yardımcı antrenör Eddie Newton yönetiminde çıkacağı öğrenildi.

Trabzonspor Süper Lig'in son haftasında Kayserispor ile karşılaşacakken, sonra ise Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.

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