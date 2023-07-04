Trabzonspor kamp için Slovenya'ya gitti

Trabzonspor, gelecek sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı hazırlık kampı için Slovenya'ya gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor kamp için Slovenya'ya gitti
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04 Temmuz 2023 15:40
Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı ilk etap kamp çalışmaları için Slovenya'ya gitti.

Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçakla Slovenya'ya hareket eden bordo-mavili takım, Kranj kentinde kampa girecek.

Yolculuk öncesi havalimanında takımı uğurlayan taraftarlar, birlikte fotoğraf çektirdikleri futbolculara forma imzalattı.

5 HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAKLAR

Trabzonspor, 26 Temmuz'a kadar sürecek kamp süresince 5 hazırlık maçı oynayarak yeni sezona hazırlanacak.

Bordo-mavili takımın milli oyuncuları kampa 9 Temmuz'da katılacak.

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