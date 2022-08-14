Trabzonspor, kalesini gole kapattı

Trabzonspor, yeni sezonda oynadığı maçlardaki savunma performansı ile dikkat çekiyor.



Şu ana kadar 3 resmi müsabakaya çıkan bordo-mavililer, bu maçlarda kalesinde gol görmedi.



Süper Kupa'da Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor, ligin ilk iki haftasında İstanbulspor'u 1-0, Hatayspor'u 2-0'lık skorlarla geçti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ