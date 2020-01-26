Trabzonspor kalesi onlara emanet

Trabzonspor'da en sıkı rekabet kalede yaşanıyor. Antalya Belek'te yapılan kamp sırasında Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedeniyle hazırlık maçlarında kaleyi koruyan, ardından kupadaki iki Denizlispor maçında da başarılı bir görüntü ortaya koyan Erce Kardeşler, performansıyla büyük beğeni topladı. Sakatlığının ardından görev aldığı Kasımpaşa maçında iyi bir performans sergileyen Uğurcan ise Avrupa'dan birçok önemli kulübü peşinden koşturmaya devam ediyor. Bordomavili takımda iki kaleci arasında yaşanan rekabet en çok teknik heyeti sevindirdi.Her iki ismin hem antrenman hem de maç performanslarından memnun kalan teknik heyetin kalecileri lig ve kupa maçlarında değişmeli olarak oynatması bekleniyor. Bu arada Uğurcan ile Erce'nin giriştikleri rekabetin yanı sıra saha dışında çok iyi arkadaş olmaları da dikkat çekiyor.Şenol Güneş'ten sonra uzun bir müddet kendi içinden bir kaleciye şans verilmedi ya da şans verilse bile yeterli olmadığı bir gerçek. Bu yüzden daha çok dış transferlerle bu yetersizlik giderilmeye çalışıldı. Geçen sezon ise Onur Kıvrak ile yaşanan sorun ve ardından Uğurcan'a şans verilmesiyle bugün gelinen nokta Trabzonspor'un yarınları adına büyük ümitler vermekte. Bir de Türkiye Kupası maçında görüldüğü gibi Altınordu'dan gelen Erce Kardeşler'in de gösterdiği performans göz önüne getirildiğinde herhalde uzun yıllar Trabzonspor bu konuda sorun yaşamayacak.