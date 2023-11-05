Trabzonspor kafilesine koçla karşılama

Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra deplasmanda mağlup eden takımlarını havalimanında boynuna Fenerbahçe atkısı sarılan koçla karşıladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Trabzonspor kafilesine koçla karşılama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Kasım 2023 16:12
Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2'lik skorla yenen Trabzonspor, müsabakanın ardından kente döndü.

26 yıl sonra gelen tarihi zaferi meydanda kutlayan taraftarlar, takımlarına havalimanında sürpriz bir karşılama yaptı. Yanlarında koç getiren ve Fenerbahçe atkısını koçun boynuna dolayan taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a galibiyet göndermesi yaptı.

Trabzon'a saat 02.00 sıralarında ulaşan futbolcular, taraftarların arasından güçlükle geçerek takım otobüsüne bindi. Futbolculardan Mehmet Can Aydın, taraftarın isteği üzerine üçlü çektirdikten sonra kafile havalimanından ayrıldı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery