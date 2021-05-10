Trabzonspor kafilesinde 4 eksik

Trabzonspor, Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya gitti.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra THY'ye ait özel uçakla Konya'ya hareket etti.Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Trondsen, Flavio, Djaniny ile kart cezalısı Berat Özdemir, kadroda yer almadı. Hakan Yeşil, Ahmetcan Kaplan gibi genç oyuncular kafileye dahil edildi.