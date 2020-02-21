Trabzonspor kafilesi İstanbul'da!

Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'a gelen bordo-mavili kafileyi, İstanbul Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Trabzonspor kafilesi İstanbul'da!
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21 Şubat 2020 17:01
Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'a geldi.

Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla saat 15.15'te İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı.

Bordo-mavili bazı taraftarlar, takım otobüsü önünde teknik direktör Hüseyin Çimşir'e çiçek verdi. Taraftarlar, Norveçli santrafor Alexander Sörloth ve diğer futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Havalimanı çalışanları ile bazı yolcular da Çimşir ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Trabzonspor kafilesi, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.



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