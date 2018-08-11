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Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın Medipol Başakşehir ile yapacağı maç için uçakla İstanbul'a gitti.

Kaynak: AA
Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti
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11 Ağustos 2018 14:36
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın Medipol Başakşehir ile yapacağı maç için uçakla İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah yaptığı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra THY'ye ait özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavili kafilede sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Vahid Amiri ve Kamil Ahmet Çörekçi yer almadı.

Karadeniz ekibinin 21 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Onur Recep Kıvrak, Esteban Alvarado, Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Semih Karadeniz, Mustafa Akbaş, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Zargo Toure, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Murat Cem Akpınar, Jose Sosa, Abdülkadir Parmak, Olcay Şahan ve Hugo Rodallega.

 
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