Trabzonspor kafilesi Alanya'da

Trabzonspor, Alanyaspor ile yapacağı maç için Alanya'ya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Abone Ol
Trabzonspor kafilesi Alanya'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2022 19:17
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Alanya ilçesine geldi.

Özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na gelen Trabzonspor kafilesi, buradan kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Bu arada bir grup Trabzonspor taraftarı da takım kafilesini havalimanında çiçeklerle karşılayarak şampiyon tezahüratında bulundu.

Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor, yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaşacak.

Mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.