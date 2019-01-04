ALTERNATİFSİZ KADRO

GÖZLER 1461 TRABZON VE ALTYAPIDAN ALINAN OYUNCULARDA

TRANSFER RAFA KALDIRILDI

Takımdan ayrılan, kadro dışı bırakılan, sakat ve milli takımda yer almaları nedeniyle sezona başlanan kadrodaki 11 oyuncusundan mahrum kalan Trabzonspor'da, Antalya kampı kadrosuna dahil edilen genç oyuncular dışında mevcut kadroda 3 kaleciyle birlikte 18 oyuncu bulunuyor.Mustafa Akbaş, Zeki Yavru, Esteban ve Burak Yılmaz ile yollarını ayıran, Semih Karadeniz, Olcay Şahan ve Onur Recep Kıvrak'ı kadroda düşünmeyen bordo-mavililerde Onazi sakatlığı nedeniyle sezonu kapatırken, Sosa'nın ise tedavisi devam ediyor. Ayrıca Amiri ile Hosseini ise ülkesinin milli takımıyla Asya Kupası'nda mücadele edecek. İran Milli takımı grubundan çıkmayı başarırısa bu iki oyuncunun dönüş süresi uzayacak.Trabzonspor'da kamp kadrosuna dahil edilen genç oyuncular ile sakat, milli takımda ve kadro dışı bırakılan oyuncular haricinde mevcut kadroda kalede Uğurcan, Arda ile Muzaffer Cem, sağ bekte Pereira ile Kamil Ahmet, stoperde Hüseyin ile Toure, sol bekte Ibanez ile Novak, orta sahada Kucka, Murat Cem, Batuhan, Abdulkadir Parmak ile Yusuf Yazıcı, sağ kanatta Abdülkadir Ömür, sol kanatta Nwakaeme, forvet hattında ise Rodallega ile Ekuban yer alıyor.3-12 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te ikinci yarı hazırlıklarını gerçekleştirecek olan Trabzonspor'da gözler, 1461 Trabzon ve altyapıdan kadroya dahil edilerek Antalya kampına getirilen Bahadır Han Güngördü, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Burak Temur, Yağızcan Erdem, Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara, Koray Kılınç ve Oğuzhan Açıl'a çevrildi. Bu oyuncular, kampta göstereceği performansa göre kadroya dahil edilecek.Kadrodaki oyuncu sayısı konusunda sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da dış transfer ise ekonomik nedenlerden dolayı şuan için askıya alındı. Transfer yapılabilmesi için gerekli ödemeleri gerçekleştirmesi gereken bordo-mavili yönetimin, kaynak arayışını sürdürdüğü kaydedildi. İlk etapta acil ve zorunlu ödemeleri yapmayı planlayan Trabzonspor yönetimi, daha sonra kaynak yaratılabilmesi durumunda dış transfere yönelecek.