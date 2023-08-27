Trabzonspor Kadın Takımı galibiyetle başladı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 1-0 yendi.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz beraberlikle tamamlandı.
İkinci yarının 61. dakikasında Trabzonspor, orta saha oyuncusu Aida Hadziç'in plase vuruşuyla golü buldu.
Bordo-mavililer, Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 1-0 yenerek lige galibiyetle başladı.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz beraberlikle tamamlandı.
İkinci yarının 61. dakikasında Trabzonspor, orta saha oyuncusu Aida Hadziç'in plase vuruşuyla golü buldu.
Bordo-mavililer, Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 1-0 yenerek lige galibiyetle başladı.